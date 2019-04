ROMA – Il confronto tra Guendalina Canessa e Francesca De André al Grande Fratello non è piaciuto alla sorella Fabrizia De André, che nello studio di Pomeriggio 5 la difende. Per Fabrizia infatti la sorella non era l’amante di Daniele Interrante, come invece ha dichiarato Guendalina, e ha sofferto molto per la separazione dall’ex tronista ed ex compagno della Canessa.

Parlando dalla casa del Grande Fratello, Francesca ha spiegato infatti che la presenza continua e fastidiosa della ex Guendalina abbia creato difficoltà nel rapporto con Daniele, fino a farli lasciare. Durante la puntata di Pomeriggio 5, Fabrizia ha spiegato che “lei magari si aspettava una sorpresa”, ma la produzione del reality show ha deciso di farle uno scherzo, facendole credere che la Canessa fosse una nuova concorrente.

Nel dibattito in studio a Pomeriggio 5, gli ospiti suggeriscono che per essere davvero “cattivi” la produzione del Grande Fratello dovrebbe far entrare anche Interrante. Secondo gli ospiti, qualcuno tra Guendalina e Francesca mente, ma la sorella Fabrizia conferma che non erano amanti, ma hanno avuto una lunga relazione dopo che la storia con la ex era finita. Per Roger Garth a mentire sarebbe Daniele, che “svolazzava tra più fiori”.