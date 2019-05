Giorgio Tambellini difeso da Fabrizia De Andrè a Pomeriggio 5

ROMA – Fabrizia De Andrè ospite di Pomeriggio 5 difende Giorgio Tambellini, il fidanzato della sorella Francesca, e spiega di averci parlato. La sorella della concorrente del Grande Fratello si dice convinta che Giorgio non abbia fatto nulla di male: “Non ha tradito mia sorella”. Gli ospiti in studio si schierano con Fabrizia, dicendo che le foto del presunto tradimento non provano nulla.

La De Andrè a Pomeriggio 5 spiega a Barbara D’Urso che è stato giusto far vedere le foto alla sorella Francesca, ma di essere riuscita a parlare finalmente con Giorgio, che le ha confermato che quelle foto sono state rubate ed era insieme anche ad altre persone: “Giorgio è stato a Londra per lavoro. Mi ha confessato che lui in realtà con altre persone, quindi sono scatti rubati in modo sbagliato”.

Anche Riccardo Signoretti, il direttore di Nuovo, si dice perplesso sulla veridicità delle foto, tanto da aver deciso di non comprarle: “Un fotoromanzo è fatto meglio, è tutto costruito. La ragazza è una che ha voglia di apparire, non credo che ci sia un tradimento ai danni di Francesca”.

La De Andrè però nella casa ha avuto una reazione di rabbia incredibile alla visone delle foto di Giorgio con la influencer Rosy Zamboni, avvicinandosi sempre di più a Gennaro Lillio. Per Roger Garth però la reazione di Francesca è spropositata: “Io l’ho trovata esagerata, surreale. Prima devi vedere un bacio o qualcosa, vuol dire che nemmeno ti fidi della persona”.