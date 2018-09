ROMA – Intervistata da Barbara D’Urso, Flavia Vento confessa: “Quando hai vent’anni, sei bella e fai la modella, hai tantissimi corteggiatori, poi capisci che di persone serie ce ne sono veramente poche”.

Dopo tante storie d’amore sbagliate, lei che è stata uno dei sex symbol degli anni ’90, confessa a Pomeriggio 5 di non essere più disposta a vivere avventure occasionali. “Ti rendi conto che troppi uomini prendono in giro noi donne – ha svelato ai microfoni della trasmissione di Barbara D’Urso -, ho amiche che pensavano di aver incontrato l’amore della propria vita per poi scoprire che venivano tradite quotidianamente”..

E poi confessa di essere casta ormai da tre anni: “Per me deve esserci uno stimolo mentale, devo fare l’amore. Non mi accontento più di fare solo sesso”. Oggi nella vita di Flavia c’è spazio solamente per i suoi cani e per la preghiera, che l’ha aiutata a ritrovare la fiducia in sé stessa.