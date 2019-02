ROMA – A Pomeriggio 5, salotto di Barbara D’Urso, si discuteva dei rapporti sessuali tra persone con notevole differenza d’età. Ospiti Vittorio Sgarbi e Flavia Vento. Il critico d’arte allora, scherzando, ha ribattezzato la Vento una “precoce GILF” e aggiunto: “Magari lei è una ragazza che decide di rinunciare prima per sua autorità”. “Ma tu lo sai – interviene la D’Urso – che Flavia è casta da tre anni?”. “Non lo sapevo ma vedi, l’ho intuito”. A quel punto replica piccata la Vento: “Non è che io mi voglio ritirare. È che non trovo uomini affascinanti sulla piazza. Sono di grandi pretese e non mi accontento”. Poi, direttamente a Sgarbi: “Tu sei un uomo molto affascinante”.

Sgarbi allora, oltre farle dei complimenti, fa il “provolone”: “L’ho sempre trovata una ragazza molto attraente. Una falsa ingenua. Non pensavo avesse un problema come questo. Adesso che lo conosco magari… posso affrontare questo problema”. Ma sul più bello, ecco la bastonata: “Noi passiamo sicuramente parlare di arte e cultura – conclude secca la Vento –, visto che in questi anni mi sono ampliata molto. Comunque ti vedo come un bellissimo uomo ma… non affascinante a letto”.