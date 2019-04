ROMA – Francesca Brambilla annuncia in diretta a Pomeriggio 5 di voler diffidare Valentina Vignali, concorrente del Grande Fratello. Si tratta così della terza diffida per questa edizione del reality show. Dopo la diffida di Cristiano De Andrè alle figlie Francesca e Fabrizia e quella di Wanda Nara alla cognata Ivana Icardi, ora tocca alla Brambilla accusata dalla Vignali di aver avuto una relazione con il suo ex Stefano Laudoni.

Durante una chiacchierata all’interno della casa, la Vignali si è lasciata andare ad alcune esternazioni contro il suo ex Stefano che l’ha tradita. Poi nella puntata di lunedì 15 aprile ha svelato che la donna con cui il fidanzato ha avuto una storia è proprio la Bona sorte di Avanti un Altro, la Brambilla.

Parole che la Bona sorte non ha certo apprezzato di essere additata come una “tentatrice” e così dallo studio di Pomeriggio 5 dove era ospite di Barbara D’Urso, a cui ha affidato la nota scritta dai suoi avvocati che recita: “F Brambilla si riserva di agire nelle opportune sedi legali civili e penali a tutela della propria immagine professionale e personale sia con riferimento alle predette dichiarazioni, sia per le plurime espressioni irrispettose utilizzate in passato privatamente e sui social, circostanza che può essere provata in quanto confermata da copiosa documentazione. La invitiamo pertanto a cessare immediatamente ogni condotta lesiva dell’onorabilità della nostra assistita”.