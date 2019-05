ROMA – A “Pomeriggio 5” Francesca Cipriani si presenta mora e con il caschetto e poi rivela: “Non faccio l’amore da due anni, ma quando lo dico nessuno mi crede”.

Abito lungo e leopardato, con un décolleté molto generoso e gonna svolazzante, la showgirl non perde occasione per alzarsi e far notare a tutti gli spettatori la sua provocante mise. Ma poi a sorpresa annuncia di essere casta. Di essere casta da tempo. Da tanto tempo. Da almeno due anni. ” “Barbara – dice la Cipriani – non so neanche più da quanto non faccio l’amore”.

“Sono ancora casta – spiega – ma spero che questo nuovo look shock faccia arrivare l’amore”.

Barbara d’Urso la invita allora a commentare i concorrenti chiusi nella casa del Grande Fratello: “Ci sono bei fusti – dice la Cipriani – per esempio Gennaro, un bellissimo ragazzo. Lo stesso vale anche per Gianmarco”. Fonte: Pomeriggio 5.