ROMA – Intervistata da Barbara d’Urso, ospite di “Pomeriggio 5”, Francesca Cipriani, la bombastica Francesca Cipriani fa il suo endorsement per, rullo di tamburi, Matteo Salvini.

“Ho detto a Matteo Salvini: Ti stimo molto, sei un vero uomo. Lui – racconta – mi ha ringraziata con quel sorriso a 360 denti, dal vivo è molto affascinante. Mi ha provocato uno scombussolamento. Mi piacerebbe prendere un caffè con lui, anche solo per un’amicizia, è una persona che stimo molto”.

Ma dove guardava Salvini? chiede maliziosamente qualcuno in studio. “Matteo Salvini – risponde la Cipriani – non mi ha mai guardato il seno, mi ha guardato negli occhi, che sono la cosa più bella che ho. Mica come il decolleté, che è 50% mio e 50% artificiale. Ero partita da una quarta naturale ed ora ho un’ottava”. Sulla vita privata, invece, Francesca Cipriani ha rivelato: “Sono sempre zitella, da circa tre anni… Flirt? L’ultimo credo un paio di anni fa…”. Quindi la Cipriani è in cerca. Ma Salvini, a quanto pare, per ora no. Vedremo per il futuro.

Fonte: Pomeriggio 5.