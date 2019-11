ROMA – Francesca De Andrè e Mila Suarez sono state ospiti della puntata di Pomeriggio 5 del 6 novembre in cui si è parlato di razzismo. Durante la puntata, la De Andrè ha spiegato il perché dell’insulto “scimmia” alla modella marocchina durante l’esperienza del Grande Fratello.

Barbara D’Urso le ha invitate entrambe nel suo salotto e ha raccontato il dissapore nato tra le due ragazze durante il reality show. La nipote di De Andrè definì “scimmia” la Suarez e spiega in trasmissione che il suo insulto non era di tipo razziale: “Ti ho chiamata scimmia perché non vedevi l’ora di saltare addosso e avvinghiarti a qualsiasi ragazzo che si trovava con noi nella Casa”.

Una spiegazione, quella della De Andrè, che non fa placare però gli animi e non spegne la tensione tra le due. La modella di origini marocchine ha spiegato di non riuscire a trovare un affitto per via della discriminazione, ma la De Andrè le lancia una frecciatina: “Eri tutta scollata in quel servizio, eri vestita in modo provocante, magari se ti fossi presentata così te ne avrebbero date quattro, di case…”. (Fonte Mediaset)