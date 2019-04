ROMA – Barbara D’Urso a Pomeriggio 5 invita Franco Terlizzi, il padre di Michael, perché ha ascoltato dei commenti sul concorrente del Grande Fratello che non le sono piaciuti. Michael Terlizzi ha infatti un problema alle braccia da quando è nato e per questo motivo, spiega nella casa del reality show ad Alberico Lemme, di non aver mai potuto intraprendere la carriera da modello.

La conduttrice chiede spiegazioni al papà di Michael, che spiega di aver cercato delle soluzioni coi medici per risolvere il problema, di cui il ragazzo quando era giovane si vergognava. “Per me mio figlio è bellissimo”, dice Terlizzi e aggiunge: “Per 32 anni abbiamo cercato di non fargli pesare questa storia, che non si vede a meno che non lo dice lui. Michael è normalissimo e mi dispiace se qualcuno ha fatto ironia su mio figlio”.

Gli altri ospiti in studio difendono Michael, spiegando che è un ragazzo bellissimo dentro e fuori, ma chi fa battutine su di lui è solo “uno sfigato” e che si dovrebbe vergognare. Terlizzi si è detto dispiaciuto: “Chi lo prende in giro ha buttato via i 32 anni di sforzi che abbiamo fatto io e mia moglie”.

La D’Urso invece ha replicato di apprezzare molto Michael e di essere rimasta colpita dalla prima volta che l’ha visto, quando il padre era concorrente dell’Isola dei Famosi. La conduttrice ha spiegato durante i provini del Grande Fratello al giovane che il suo problema sarebbe stato notato nella casa, stando magari in costume, ma lui le rispose: “Questo è il mio modo di affrontare anche questo mio problema”. E Terlizzi replica: “Sono felice che mio figlio si sia messo in gioco e non vedo l’ora di riabbracciarlo”.