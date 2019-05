NOVARA – Colpo di scena nella vicenda di Leonardo, il bimbo di 20 mesi ucciso a Novara e per l’omicidio del quale sono stati arrestati la madre, Gaia Russo, e il compagno di lei, Nicholas Musi. Il secondo figlio di cui è incinta la donna sarebbe non del suo attuale compagno, bensì del padre biologico di Leonardo, Mouez Ajouli. Almeno questo è quanto hanno sostenuto gli amici di Gaia Russo a Pomeriggio 5, il programma del pomeriggio Mediaset condotto da Barbara D’Urso.

“Ci sono voci che la bimba di cui è attualmente incinta non è del compagno, ma del padre biologico di Leonardo”, hanno detto gli amici della donna.

Durante la trasmissione la D’Urso ha anche mandato in onda una intervista fatta alla nonna di Leonardo, Tiziana, durante la fiaccolata in ricordo del piccolo: “Io mi vergogno perché non ho più niente. Mi hanno tolto un nipote e una figlia”, ha detto la donna, distrutta dal dolore per la morte del nipotino. “Io gli ho comprato la culla. Io ho denunciato, sono andata da chi di dovere. Gente che sapeva e non mi ha avvisato. Mi hanno tolto tutto, anche la decenza. Anche Dio mi ha abbandonato. Leonardino è già santo. Martire da Novara, proteggerà i bambini”, ha aggiunto la donna.

A Pomeriggio 5 anche le parole di Mouez Ajouli: “Ho visto il bimbo fino a un mese e mezzo fa. Il compagno mi mandava minacce, non voleva che facessi il padre.Penso che lui sottraesse a Gaia anche i soldi del bambino”. (Fonte: Pomeriggi0 5)