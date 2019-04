ROMA – A “Pomeriggio 5”, il salotto di Barbara d’Urso, la domanda del giorno è: Gianluca Mastelli ha tradito Lucia Bramieri?

Barbara d’Urso racconta a Lucia Bramieri di aver ricevuto diverse segnalazioni.

Ospite in studio, Ross accusa in diretta il buon Mastelli: “Gianluca mi corteggiava mentre già stava con Lucia… Mi scriveva al telefono”.

Ma Mastelli si infuria e tira fuori il cellulare: “Allora fammi vedere questi messaggi…”. La Ross insiste: “Attenta Lucia. Gianluca ti potrebbe distruggere. Lui corteggia tutte”.

“Ross mi accusa – dice Mastelli – perché era innamorata di me”.

“A me non mi ha distrutto un marito che è morto – si arrabbia la Bramieri – Ho superato una cosa così difficile e secondo te mi distrugge Gianluca Mastelli secondo te? Prima di dire una cosa del genere, pensaci”.

“Ho tanti difetti – spiega Mastelli – ma non ho mai tradito Lucia. Magari ho commesso qualche errore su WhatsApp…”. Barbara d’Urso però lo interrompe: “Io ho sentito alcuni messaggi vocali però…”. “Ma non da quando frequento Lucia” chiude Mastelli.

“Ho ricevuto anche io dei messaggi – aveva già spiegato la Bramieri a “Pomeriggio 5″ – Qualche signora mi diceva che Gianluca la stava frequentando addirittura la scorsa settimana, cosa impossibile perché ha subito un intervento ad un occhio, quindi è a casa malato. Gianluca ha avuto sicuramente una vita da single movimentata, sono io la prima a riconoscerò, però con me si è comportato bene fino ad oggi”.

Barbara d’Urso poi aveva letto in diretta una lettera di una spettatrice:

“Cara Barbara, ti scrivo perché ci sono tante altre cose gravi da sapere, tutte documentate da messaggi audio e video che riguardano altre persone tra le quali ***, la sua ex, che doveva sposare il 15 settembre. Sono anni che Gianluca per fare carriera in tv ha fatto di tutto e di più, raccontando un sacco di bugie. Sono amica di una persona a cui questo “uomo” ha fatto la corte invano, nella settimana precedente alla sua uscita pubblica con Lucia”. Fonte: Pomeriggio 5.