ROMA – Ricominciare tutto da capo, come gigolò, a 68 anni. Questa è la storia di Maurizio Cambi, di Follonica, che, intervistato da “Pomeriggio 5”, racconta di aver cambiato vita solo un anno fa. E svela: “Le donne fino ai 35 anni mi piacciono tutte, dai 35 anni in poi sono io a decidere se accettarle o meno. Tu Barbara sei una eccezione”.

Nel suo biglietto da visita, Cambi si definisce un “esperto del punto G” e aggiunge: “Dai 18 ai 35 anni il primo incontro è gratuito, non è previsto rapporto sessuale”.

Il gigolò poi litiga in diretta con l’altra ospite in studio, Lucia Bramieri, ex concorrente del Grande Fratello Vip.

“Bisogna parlar col cuore – ha detto l’uomo a Pomeriggio 5 – ad esempio con una come te non uscirei mai (dice riferendosi a Lucia Bramieri, ndr), Barbara invece non la farei pagare. Mi comporterei in modo diverso, dipende dalle situazioni”.