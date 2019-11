Pomeriggio 5, Guendalina Canessa bagna la poltrona: "Ti capita quando hai le cose..."

ROMA – Momenti di imbarazzo a Pomeriggio 5. Mentre in studio si stava parlando di diete vegetariane e vegane, Guendalina Canessa è stata protagonista di un episodio imbarazzante, che ha coinvolto anche Barbara d’Urso. L’ex gieffina, apparsa irrequieta sulla poltrona, ha suscitato l’attenzione della conduttrice che le ha chiesto cosa stesse succedendo. La risposta della Canessa, però, ha spiazzato tutto il pubblico presente in studio: “Ho tutta la poltrona bagnata”.

Barbara d’Urso allora ha esclamato: “Ma ti sei fatta lo spritzettino come Taylor Mega pure tu?”. Guendalina Canessa ha spiegato cosa stava succedendo: “Barbara sai perché sono seduta così? Sono sincera. C’è tutta la poltrona bagnata di sudore mio. Ho sudato e c’è la poltrona bagnata. Ma non ti capita quando hai le cose…”. “Ragazzi! Togliete lo spritz dal back stage delle mie trasmissioni per favore!” la pronta risposta della d’Urso. Molti degli utenti che stavano guardando in diretta la puntata di Pomeriggio 5, hanno inizialmente creduto che la Canessa avesse fatto pipì sulla poltrona. Anche Filippo Nardi, seduto affianco a lei: “No non ci credo”.

Un episodio che ha ricordato molto quello di Taylor Mega a Live Non è la d’Urso, dove l’influencer era apparsa brilla. Anche in quel caso la d’Urso aveva ironicamente scherzato con la sua ospite: “Ti sei fatta uno ‘spritzettino’ prima della diretta?”.

Fonte: POMERIGGIO 5.