ROMA – A Pomeriggio 5, il programma pomeridiano condotto su Canale 5 da Barbara D’Urso, tra gli ospiti della puntata di oggi, mercoledì 27 novembre, c’è Guendalina Canessa. La showgirl è stata protagonista di due momenti molto particolari: appena ha preso la parola ha rivelato di avere pianto dietro le quinte.

Il secondo momento è stato però più curioso e in un certo senso imbarazzante. A fine puntata, dopo che Barbara d’Urso manda in onda l’ultimo servizio della giornata, Guendalina scoppia a ridere non riuscendo più a trattenersi.

Barbara D’Urso non riesce a capire e domanda: “Che è successo? Ti sei fatto lo spritzettino come Taylor Mega pure tu? Ha drinkato pure Guendalina?”. Il riferimento a Taylor è dovuto ad un celebre collegamento avvenuto durante Live Non è la d’Urso, con Taylor Mega che è apparsa un po’ su di giri.

Nel frattempo, la Canessa assume sulla poltrona una posizione diversa e si siede solo su un lato. “Sai perché mi sono messa così? – ha detto alla D’Urso – Sono sincera. ho tutta la poltrona bagnata… di sudore. Io sudo! Ho sudato e quindi ho la poltrona che la sento bagnata. Ma non ti capita quando hai le cosce…”.

Barbara d’Urso resta basita ed esclama: “Togliete lo Spritz dai backstage delle mie trasmissioni!”. La Canessa intendeva dire di aver sudato perché non indossava i collant. Non è però riuscita a spiegarsi perché mentre parlava continuava a ridere senza sosta.

Fonte: pomeriggio 5