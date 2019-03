ROMA – Guendalina Tavassi nello studio di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5 si è resa protagonista di una gaffe a doppio senso nei confronti della influencer Deianira Marzano. Quest’ultima si è presentata in studio con un eccentrico cappello giallo con le piume e durante le chiacchiere da salotto la Tavassi si è lasciata scappare: “Si è messa il cappello con le piume in memoria dell’uccello”. Una frase che ha scatenato sorrisi e scalpore per il non troppo velato doppio senso.

La D’Urso ha mandato in onda un filmato durante il dibattito sul modo in cui le mamme educano i loro figli. Tra questi, la testimonianza di Deianira, che nonostante viva sui social network come influencer, cerca di difendere i suoi figli da questo mondo. Il vistoso cappello indossato dalla Marzano però ha scatenato le attenzioni di Guendalina, che si è lasciata andare a un doppio senso piuttosto pesante.

La conduttrice di Pomeriggio 5 ha sgranato gli occhi alla battuta piccante e ha invitato la Tavassi a smetterla, ma ormai la gaffe era fatta. L’ex concorrente del Grande Fratello ormai era però scatenata e ha continuato a dare spettacolo, raccontando di aver messo sulle gambe una crema abbronzante molto forte che ha macchiato il sedile: “Spero che nessuno si sieda qui dopo di me”. Una confessione che ha scatenato l’ilarità dei presenti, confermando Pomeriggio 5 come un salotto del trash.

Fonte Pomeriggio 5