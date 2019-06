ROMA – Ospite a Pomeriggio 5, Ivana Icardi è stata chiamata a commentare le vicende del Grande Fratello. L’ex coinquilina della casa, in un acceso confronto con Riccardo Signoretti, direttore di Nuovo, si è resa protagonista di una proposta alquanto osé al suo interlocutore.

La sorella del bomber argentino dell’Inter infatti è stata accusata più volte di non essere stata corretta nei confronti di Gianmarco Onestini nonostante fosse fidanzata. Mentre Signoretti le ricordava che il gesto di leccare l’orecchio a Onestini non fosse rispettoso nei confronti del suo compagno, l’argentina ha risposto in modo provocatorio al giornalista: “Vuoi che la lecchi anche a te?”. Il direttore però ha fatto finta di non sentire e ha proseguito nel suo intervento non dando peso alla provocazione. (fonte POMERIGGIO 5)