ROMA – Nuove accuse verso Mauro Marin, l’ex vincitore del Grande Fratello 10 nel 2009. A farle l’ex compagna Jessica Bellei, ospite di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5. “Lo abbiamo voluto questo bambino – che oggi ha 6 mesi -, io me la ricordo la sera che lo abbiamo concepito. Io sto vivendo la stessa storia di Paola Caruso. Questi uomini devono finirla di non prendersi le proprie responsabilità. Prima vengono con noi e poi ci danno delle poco di buono. Secondo me hanno qualche problema”. Marin ha lasciato Jessica quando la ragazza era già incinta.

“Il 31 dicembre mi ha scritto ‘Tanti auguri e un bacio al bimbo’ – svela -. Non gli ho mai chiesto un euro. Le ecografie me le hanno pagate i miei genitori. Fosse dipeso da Mauro sarei stata sotto i ponti. Le prime ecografie me le sono pagate da sola. Ho subito un intervento al sesto mese di gravidanza, mi hanno asportato un ovaia mentre ero incinta. Quando lo sentivo prima dell’intervento mi insultava. Sono stata un’ora sotto i ferri, non sapevo nemmeno se mio figlio ce l’avrebbe fatta. Lui, nel frattempo, andava nelle case di appuntamenti. Ne ho le prove. Comunque io il test del Dna lo faccio, così vediamo dopo che scuse prende. Mentre ero incinta mi ha perfino mandato i carabinieri a casa. Lo avevo diffidato perché mi insultava al telefono mentre ero incinta, mi faceva agitare e ho dovuto tutelarmi. Tre mesi fa ho ritirato quella diffida proprio per permettergli di vedere il bambino. Dov’è Mauro?”.