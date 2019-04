ROMA – Karina Cascella a Pomeriggio 5 replica alle parole di Cristian Imparato nella casa del Grande Fratello. L’opinionista dei talk show condotti da Barbara D’Urso, che sa essere assai pungente, è stata definita una “cornutazza napoletana” da Imparato, che con lei ha avuto discussioni in passato. La replica, stranamente pacata, non è mancata: “Un modo di dire non elegante”.

Imparato è stato il bambino prodigio e vincitore di Io Canto, salvo poi sparire dalle scene per una delusione amorosa e tornarvi con un aspetto sicuramente cambiato. Cristian infatti cura molto l’estetica è in tanti l’hanno accusato di aver fatto ricorso alla chirurgia nei salotti pomeridiani della televisione.

Tra le sue accusatrici, in più occasioni, c’è stata anche la Cascella. Cristian, che ora è un concorrente del Grande Fratello 16, parlando dell’opinionista con Gennaro Lillio si lascia sfuggire un commento poco carino: “E’ una stron***. Una cornutazza napoletana”. Parole per cui in molti si aspettavano un’accesa reazione della Cascella, che invece si è limitata a dire pacatamente: “Era un modo di dire, sicuramente non elegante ma non era dispregiativo. Ho visto il video”.