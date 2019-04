ROMA – Katherine Lang, la Brooke Logan nella celebre soap opera Beautiful, ospite nella puntata di oggi, mercoledì 10 aprile, di Pomeriggio 5. L’attrice statunitense, da Barbara D’Urso ha parlato delle sue ultime fatiche palvrative ed anche del film “Dagli occhi dell’amore” girato in Puglia e diretto da Adelmo Togliani. Oltre a lei, nella pellicola ci sono Alex Belli, Maria Guerriero e Andrea Montovoli.

Katherine, alla D’Urso ha raccontato di essere fidanzata con un uomo di 16 anni più giovane di lei.

Il racconto del fidanzamento della Lang ha scatenato una baruffa in studio tra Naima “La donna puma” ed Eleonora Massara, “l’Imperatrice delle milf”.

Il motivo della discussione è tra chi fosse più milf tra le due. Il tutto è accaduto davanti a Katherine Lang. Su Twitter però, la discussione non è molto piaciuta. In molti hanno criticato quello che è accaduto in studio.

Tra questi, c’è chi ha scritto: “Si noti la faccia esterrefatta di Brooke nel vedere gli ospiti, Ma perché Katherine deve assistere a queste scene pietose?, Brooke, scusaci, Brooke è basita, “Ovviamente si deve fare la figura da peracottari. Scusaci Brooke, se puoi”, “Brooke alzati e vattene. Siamo in imbarazzo for you” e ancora “Povera Brooke, che vergogna. Fossi in lei non tornei più dalla d’Urso”.

Fonte: Twitter, Pomeriggio 5