Pomeriggio 5: Rodrigo Alves, il Ken Umano, mostra i nuovi occhi da gatto

ROMA – A “Pomeriggio 5” si parla di chirurgia estetica. E Barbara D’Urso mostra, in anteprima, mostra la nuova follia di Rodrigo Alves, meglio conosciuto come il “Ken Umano”. Cosa ha combinato? Il buon Rodrigo si è fatto… gli occhi da gatto. D’altronde Rodrigo Alves è abituato alle operazioni chirurgiche avendone fatte una settantina per un costo totale di circa 700mila euro.

“Buonasera ragazzi – spiega Rodrigo Alves in un filmato girato poco prima dell’operazione – Farò uno stiramento degli occhi così finalmente potrò sfoggiare… gli occhi da gatto”.

A “Pomeriggio 5” vengono poi mostrati in un video alcuni momenti dell’operazione. “Ciao ragazzi – dice il “Ken umano” al termine dell’operazione – L’operazione è finita. Ho fatto un meraviglioso lifting agli occhi. Oh mio Dio!”.

“Amazing per lui è meraviglioso – dice preoccupata Barbara D’Urso – ma non è per niente meraviglioso”.