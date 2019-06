Pomeriggio 5, Kikò Nalli: "Quel post di mio figlio contro Ambra Lombardi..."

ROMA – A “Pomeriggio 5” parla l’ormai ex concorrente del “Grande Fratello” Kikò Nalli.

Nalli che si presenta nello studio del programma di Barbara d’Urso insiema alla sua nuova compagna, Ambra Lombardo, la professoressa conosciuta proprio nel corso del “Grande Fratello”. L’ex marito di Tina Cipollari vuole subito precisare il ruolo che hanno i figli nella sua vita: “Vivo per loro e non mi permetterei mai di usarli per farmi pubblicità”.

Il riferimento di Kikò è a un post su Instagram scritto dal figlio, nel quale accusava Ambra di utilizzare il padre solo per farsi conoscere. “Quel post – spiega l’hairstylist – lo ha pubblicato solo per ottenere più follower e ci è riuscito: ne ha raggiunti 40mila in una sera”. L’allarme è rientrato e la relazione con Ambra sembra avere la benedizione di tutta la famiglia.

Fonte: Pomeriggio 5.