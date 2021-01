Pomeriggio 5, la lite in diretta tra Lucia Bramieri e Angela Baldassini. Ecco cosa è successo

Lite in diretta a Pomeriggio 5 tra Lucia Bramieri e la vedova di Gino Bramieri, Angela Baldassini.

In studio si parla di Gino Bramieri quando chiama in collegamento telefonico Angela Baldassini:

“È ora di farla finita con questa cosa, non se ne può più! – ha esordito la Baldassini – Lasciamolo riposare in pace questo povero uomo! Noi non abbiamo avuto mai rapporti Lucia, ti ho vista 3 volte nella mia vita. Io voglio che il mio nome non si faccia più, perché tu non sai nulla di me e di Gino Bramieri, non sai nulla di questa famiglia in cui sei entrata solo un anno!”

Pomeriggio 5, le parole di Angela Baldassini in diretta

Barbara D’Urso, stupita dal tono di Angela Baldassini, l’ha invitata a calmarsi non riuscendo però nel suo obiettivo.

“Non mi far dire la verità perchè sono una persona per bene alla quale il gossip non piace. Mi hai rovinato la vita e anche a Gino che non meritava tutto questo!” ha tuonato contro la Bramieri.

E ancora: “Sono andata in analisi per questa cosa, questa signora ha parlato dopo 14 anni ma se parlo io crolla il mondo! Io non devo mettere una pietra sopra a niente! Sei una bugiarda! Sei stata una mascalzona, è ora di farla finita, voglio vivere la mia vita in pace!”

E ancora: “Vuoi solo andare in tv, se non parli del Telegatto non sai cosa dire!” “Io non ti sto attaccando, sono qui per lanciare un messaggio di pace! Tu hai un rancore che io non ho più” ha replicato allora Lucia.