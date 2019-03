Karina Cascella e Rosa Perrotta, lite a Pomeriggio 5 sui ritocchini

ROMA – Lite in diretta tra Karina Cascella e Rosa Perrotta a Pomeriggio 5. Durante la puntata sulla chirurgia estetica nel salotto pomeridiano di Barbara D’Urso, la Cascella ha accusato la Perrotta di essere “tutta rifatta”. Parole che non sono piaciute a Rosa, che ha protestato.

La Perrotta era invitata in studio per svelare il segreto della sua pelle luminosa, ma le altrettanto voluminose labbra hanno scatenato polemiche in studio. Tra gli ospiti infatti c’è chi insinua che le foto proiettate dietro la Perrotta siano diverse dal suo attuale aspetto, ma lei si difende spiegando che essendo incinta non si è sottoposta a ritocchini.

Una dichiarazione che scatena ancora di più il dibattito, dato che la Perrotta sostiene che le sue labbra siano cresciute proprio perché incinta. Ma il professore presente in studio commenta sarcastico: “Certo, sono cresciute perché sei incinta”. E la Cascella sarcastica prosegue: “Amore se mi senti da casa, mettimi incinta così mi vengono le labbrone”.

La D’Urso tenta di placare gli animi sostenendo che anche lei, quando è rimasta incinta, ha avuto un aumento delle labbra e cerca anche il sostegno di Chicco Nali, ex marito di Tina Cipollari e padre dei suoi tre figli, che però smonta la sua teoria: “No, non è successo”. E così per trovare una risposta la conduttrice lancia un sondaggio e chiede al pubblico di inviare un messaggio su WhatsApp alla trasmissione per raccontare se anche alle fan del programma siano cresciute le labbra durante la gravidanza.

Fonte Pomeriggio 5