ROMA – Lite in diretta nello studio di Pomeriggio 5 tra Naima e miss Mifl Eleonora Massara. In una lettera Naima, che si definisce “la donna puma”, ha attaccato Eleonora Massara accusandola di essere una bugiarda e di non essere di certo la “miss delle miss”.

Naima ha spiegato a Barbara D’Urso di essere stata protagonista di Ciao Darwin e di aver conosciuto Paola Grossi, che ha vinto più fasce e titoli della Massara. Nella lettera la “donna puma” sostiene di avere le prove che la Massara è una falsa e che direbbe qualsiasi cosa per apparire in televisione.

Naima attacca: “Lei si è procalmata miss delle miss e miss delle milf, lei sarà una delle tante ma non la miss”. La Massara ha replicato: “Paola è un’ex amica, che è stata fasciata e incoronata, anzi solo fasciata da me, e so che sta facendo tutto questo per cercare notorietà. La conduttrice di Pomeriggio 5 prova a stemperare i toni, ma non c’è modo.

La donna puma attacca: “Paola vuole rispetto, perché nemmeno lei sapeva come funzionavano le fasce – e incalza -. Ha più titoli di te. Ci vogliono tantissimi soldi per prepararsi e la tua è mancanza di rispetto per tutte le donne che investono come te”. La Massara replica: “Ascolta carissima, io le fasce le ho e Pomeriggio 5 è stata casa e mia e abbiamo contato in mia presenza tutte le mie fasce. Barbara si è accertata di quello che ho detto”. Impossibile fermarle.