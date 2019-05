ROMA – Lory Del Santo ospite di Pomeriggio 5 in un video girato per Barbara D’Urso mostra come deve essere il marito perfetto. Cucinare, stirare, fare la spesa, tutte mansioni che per la showgirl spettano al compagno Marco e che mostra in un filmato davvero ironico accolto tra le risate in studio.

La Del Santo presenta il video così: “Ciao a tutti, mi sono informata su quello che le donne negli anni 50 dovevano fare per essere mogli perfetti. Una lista! C’è solo una buona notizia, che adesso i tempi sono cambiati”. Poi prosegue con le mansioni delle mogli perfette. Le donne dovevano cucinare, dice, ma ora a farlo sono gli uomini e intanto il compagno si mostra mentre prepara un arrosto.

Poi c’è lo stirare, che Lory mostra con assoluta ironia. E ancora fare la spesa, a cui si aggiungono i fiori da comprare. Poi tenere in ordine la casa, allenarsi per tenersi in forma per il suo amore. E conclude: “Insomma le cose sono cambiate, molto cambiate. Adesso la donna può essere un capofamiglia e secondo me guida l’esercito dell’amore”.