ROMA – Lucia Bramieri tradita da Gianluca Mastelli? Oggi la donna è tornata a Pomeriggio 5 ospite di Barbara D’Urso per svelare tutta la verità. La donna ammette di aver ricevuto tanti messaggi ed email di segnalazione alle quali, però, non crede del tutto. “Di persone che scrivono, che possono mandare messaggi ci sono.. Può arrivare di tutto ma fino a quando io non sono sicura… Di sicuro mi hanno scritto anche che lo frequentavano nell’ultima settimana, cosa impossibile perché lui era a letto malato per un’operazione all’occhio”. Poi aggiunge: “Io e Gianluca ci vedremo questo weekend e dovremo chiarire tante cose. Per ora stiamo ancora insieme. So che lui ha molti difetti e uno di questi è l’impulsività. Spero che la lezione l’abbia imparata”.

La stessa conduttrice si è detta non proprio certa della sincerità dei sentimenti di Mastelli e la conferma sarebbe arrivata pochi giorni fa quando, proprio a Pomeriggio 5, è arrivata l’email di una donna che svelerebbe il tradimento dell’uomo. Questo il contenuto della email arrivata in studio: “Cara Barbara, mi chiamo Antonella e sono una ragazza di Rimini. La mia migliore amica è uscita a cena con Gianluca Mastelli il 10 gennaio il quale l’ha corteggiata per diversi mesi.”

Una email piena di dettagli: “Ci sono diverse conversazioni telefoniche e messaggi nonché incontri che attestano il tenero tra di loro. Lui aveva rassicurato di non intrattenere nessun rapporto se non lavorativo con la signora Bramieri”. Lucia Bramieri, anche dopo l’email, si è detta sicura della sincerità di Gianluca: “È una persona seria, ha un lavoro serio, è responsabile di una nota azienda italiana. Per cui ha un lavoro con delle responsabilità, non lo considero una persona così superficiale”. (fonte: Mediaset Play)