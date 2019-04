Pomeriggio 5, Malena la Pugliese: "Con Irama nel camerino..."

ROMA – Intervistata da Barbara d’Urso, ospite nel salotto di “Pomeriggio 5”, Malena la Pugliese smentisce di avere una storia con Irama: “Ero stata semplicemente – racconta – invitata nel camerino dagli organizzatori. I ragazzi della band di Irama fanno un rito scaramantico prima di ogni concerto. Uniscono le mani e dicono: “Malena, Malena, Malena!”. Sono il loro portafortuna. Quindi mi hanno portato dietro le quinte del live per fare una sorpresa a tutti. Prima di quel giorno io non conoscevo nessuno, neppure Irama”.

“Irama – racconta – è stato il primo artista che si è esposto pubblicamente per me. Io conosco diversi artisti però nessuno vuole far vedere mai la nostra amicizia, mi tengono sempre dietro le quinte. Irama invece non si è fatto problemi, mi ha portato ovunque, ha pubblicato nostre foto sui social senza troppi pregiudizi sul mio lavoro“. Niente folle storia d’amore quindi tra Irama e Malena la Pugliese. Semplicemente… amicizia. Fonte: Pomeriggio 5.