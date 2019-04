ROMA – Ospite di Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque, Francesca Giuliano parla delle foto sospette che la ritraggono con Chando Erik Luna, attuale compagno della trans Manila Gorio. L’ex fidanzato dell’attrice Grecia Colmenares, è stato pizzicato con la maggiorata più famosa d’Italia, la anni ’50 di “Avanti un altro” di Paolo Bonolis, Francesca Giuliano.

La Giuliano era fra gli invitati della festa di compleanno di Manila Gorio in Puglia, dove si è incontrata segretamente con Chando Erik Luna, lontano dagli occhi della compagna. Un innocente gelato ha creato una scintilla di intimità tra i due che si sono lasciati andare ad effusioni ed atteggiamenti particolarmente “affettuosi”. Notizia però smentita dalla Giuliano a Pomeriggio Cinque: “Non è successo nulla – assicura Francesca in collegamento – siamo buoni amici e io ho un ottimo rapporto anche con Manila”. Ma in studio si scatena la polemica e c’è chi accusa Francesca di aver pagato un fotografo per pubblicare quegli scatti.

Qualche settimana fa a Domenica Live, Chando e Manila avevano annunciato di stare insieme, ma vedendo queste ultime foto sicuramente la trans manager dei vip Manila Gorio sarà colpita da un fulmine a ciel sereno e tutto questo proprio come “regalo” nel giorno del suo compleanno. Recentemente la modella curvy opinionista della D’Urso, Francesca Giuliano, aveva dichiarato di non avere rapporti da ben due anni, perché non si fida più degli uomini: che Chando Erik Luna le abbia fatto cambiare idea? (fonte MEDIASET PLAY)