ROMA – Marco Predolin si sposa. Barbara D’Urso ha dichiarato che sarà lei a trasmettere in diretta a Pomeriggio 5, le immagini delle nozze tra l’ex conduttore tv e la fidanzata Laura Fiini. Predolin, inizialmente è apparso stupito dalla proposta della D’Urso, ha accettato l’invito della padrona di casa che, in questo modo, si è assicurata l’esclusiva.

Durante la puntata di Pomeriggio 5 di qualche mese fa, Marco Predolin aveva infatti svelato: “È andata lei in Comune, usciranno le pubblicazioni la settimana prossima. Siamo decisi ormai. Io non demordo. Non sappiamo ancora la data perché non sappiamo bene quando abbiamo tempo. Quando abbiamo un buco ci sposiamo… Troviamo qualcosa, un hotel, un motel, uno stabilimento balneare.. vediamo, qualcosa. Le pubblicazioni comunque valgono sei mesi, entro l’estate perché poi c’è il ristorante a Portorotondo….” .

La data del lieto evento rimane però un mistero. Quello che è certo, è che ci saranno gli inviati di Barbara D’Urso pronti a raccontare emozioni e stati d’animo di sposi e ospiti. Non è la prima volta che la conduttrice mostra in diretta un matrimonio tra due volti noti del mondo dello spettacolo. Quando si è sposata Teresanna Pugliese, ex tronista di Uomini e Donne ed ex corteggiatrice di Francesco Monte, all’evento era presente anche la troupe di Pomeriggio 5. Barbara d’Urso, infatti, mostrò per prima le immagini delle nozze, comprese quelle relative all’abito da sposa di Teresanna. (fonte: Mediaset Play)