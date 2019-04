ROMA – Pomeriggio 5 l’11 aprile dedica la puntata alle baby star, le bambine che partecipano ai concorsi di bellezza. In studio da Barbara D’Urso c’è anche Maria Monsé con la figlia di 12 anni Perla Maria, ma la bimba è costretta a tornare in camerino quando parte l’immancabile lite in studio. A scatenare le polemiche è Karina Cascella, che non apprezza la presenza di una bambina a un talk dove si parla di “cose da adulti”.

Maria Monsè e la figlia sono state ospiti di Barbara e le hanno portato una coroncina di fiori da indossare in regalo. Dopo aver fatto vedere un video sulla Pasqua, i toni al talk show si riscaldano. D’altronde Pomeriggio 5 è noto per le sue discussioni in diretta e la Cascella solleva il problema: “Mi sento un po’ a disagio a partecipare a un talk con una bambina di 12 anni. Se si creano delle disquisizioni, non mi va che lei senta”.

Una opinione, quella di Karina, condivisa anche da Patrizia Groppelli: “E una mossa astuta quella di Maria Monsè, con la figlia accanto, oggi ci penso due volte prima di attaccarla”. Risponde la piccola Perla Maria: “Papà mi ha detto che potevo venire solo prendevo 8 alla verifica. Così ho studiato e sono venuta, per me è un premio”.

A prendere la parola stavolta è proprio la D’Urso, che le dice: “Sono contenta che studi e ti impegni, ma preferirei che come premio chiedessi un viaggio e non di venire qui. Manda un saluto al popolo del web e poi ti chiederei di uscire, perché non mi va che ascolti certe cose”. La bambina appare un po’ delusa, ma lascia lo studio per tornare in camerino, e intanto su Twitter i follower del programma si scatenato: “Salvate Perla Maria”.