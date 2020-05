Pomeriggio 5, Pamela Petrarolo e l’annuncio in diretta: “Sono incinta”

ROMA – Intervistata da Barbara d’Urso, ospite in collegamento a Pomeriggio 5, l’ex volto di Non è la Rai, Pamela Petrarolo, ha spiegato di essere… incinta.

Pamela Petrarolo, 47 anni, già mamma di due bambine, è al terzo mese di gravidanza:

“Ho un ciclo regolare – il racconto di Pamela a Barbara d’Urso – L’ultimo doveva arrivare il 9 di aprile.

Era quattro o cinque notti che non dormivo. Mi sentivo strana.

L’11 aprile, senza dire nulla a nessuno, sono andata in farmacia.

Curiosamente davanti a me c’erano tre uomini che hanno chiesto il test.

La farmacista ha detto scherzando: Vendo più test di gravidanza che mascherine”.

La Petrarolo ha proseguito: Sono tornata a casa. Ero sola, non c’era nessuno.

E il test mi ha detto che ero incinta.

Sono scoppiata in lacrime dalla felicità: in questo momento non lo stavamo cercando, anche se lo desideriamo tantissimo”.

Come l’ha presa il compagno di Pamela?

“Il giorno dopo averlo scoperto era Pasqua – racconta – A Giovanni ho detto: ‘Quest’anno non ti ho fatto l’uovo’. Gli ho fatto vedere il test, si stava strozzando con il salame che stava mangiando. Per lui è la prima volta, è felicissimo. Ora dobbiamo scoprire il sesso: spero in un maschietto”. (Fonte: Pomeriggio 5).