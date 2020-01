ROMA – Nel corso della puntata di Pomeriggio 5 di oggi, 30 gennaio, sono state mostrate le immagini inedite del confronto tra Paola Caruso e Ivan Gonzalez nell’ascensore di Live Non è la d’Urso. Ivan, appena uscito dalla casa del Grande Fratello Vip, racconta la sua versione sulla notte che avrebbe trascorso con Paola.

Paola Caruso lo aveva attaccato così: “Sei venuto in Italia grazie a me. Alla prima occasione ti hanno buttato fuori perché non rispetti le donne. Io vorrei che mi chiedessi scusa perché mi hai detto che sono falsa”. La replica di Gonzalez: “Siccome io in Spagna sono molto famoso, lei voleva continuare a lavorare in Spagna”.

I due, che parteciparono al reality Supervivientes, hanno cercato un chiarimento nel salotto pomeridiano di Barbara d’Urso. Paola Caruso ha ammesso: “Mi piaceva. Ma quando ho capito che non era interessato gli ho detto: ‘Restiamo amici'”. Il modello spagnolo però ha rivelato di non aver mai trascorso una notte, disteso a letto, in camera con l’ex Bonas di Avanti un altro: “E’ una notte che non è mai esistita. Dopo dieci minuti, mi hanno bussato alla porta, c’era Paola. Ero imbarazzatissimo. L’ho messa nella stanza accanto. Lei ha dormito con la mia manager. Ho cercato di fare sempre l’uomo gentile perché non mi piacevi, non eri il mio tipo”. La Caruso gli risponde: “Non posso combattere con gli scemi”.

Ivan poi ha ribadito il proprio interesse per Clizia Incorvaia che vorrebbe rivedere anche dopo il Grande Fratello Vip: “Mi piaceva fisicamente. Ho scoperto un’altra persona. E’ profonda ma spero di conoscerla fuori dalla casa. Ho avuto tanto rispetto per la situazione difficile che ha fuori. Ha una figlia”. (fonte POMERIGGIO 5)