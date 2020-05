ROMA – Durante la puntata di Pomeriggio5 andata in onda il 5 maggio, nel bel mezzo del collegamento un uomo si cala i pantaloncini e mostra il lato B.

Durante la diretta con il programma di Barbara D’Urso, un runner che si trova dietro alle telecamere che stanno riprendendo Parco Sempione, si cala i calzoni.

Il servizio è realizzato da Milano ed ha lo scopo di documentare la vita dei cittadini durante i primi giorni della Fase 2: le telecamere riprendono gente che fa sport nel celebre parco milanese.

Non si capisce se si sia trattato di un gesto volontario o involontario.

Fatto sta che l’uomo supera di qualche metro l’inviata della trasmissione, si gira in direzione delle telecamere per poi mostrare il fondoschiena per qualche istante prima di rivestirsi.

Il video è finito sui social e gli spettatori sono apparsi divisi tra chi ritiene che l’accaduto sia solo uno scherzo e chi pensa che si sia trattato di un atto di cattivo gusto.

La conduttrice e l’inviata non sembrano però essere scosse dal breve imprevisto. E il collegamento prosegue senza intoppi (fonte: FanPage, YouTube, Pomeriggio 5).