Pomeriggio 5, Pierpaolo Petrelli: “Mi frequento con Ginevra Lambruschi”

ROMA – Pierpaolo Pretelli è stato ospite a Pomeriggio 5 dove ha rivelato di aver chiuso la sua relazione con Jay Gigli. Ora il modello ed ex corteggiatore di Uomini e Donne avrebbe già un’altra fiamma: “Non c’è più nulla con Jay, ma già da un po’. Nel frattempo abbiamo iniziato altro, è un po’ presto per dire che ho un’altra però sì… Ho una mezza storia, siamo all’inizio”. Barbara D’Urso allora gli fa svelare il nome della fortunata: “Lei è Ginevra Lambruschi. Non è una storia ma una frequentazione”.

Chi è Pierpaolo Petrelli

Classe 1990, Pierpaolo è di Maratea, cittadina in provincia di Potenza, ed è diventato popolare in tv dopo essere stato scelto come Velino di ‘Striscia La Notizia’. La vita sentimentale del Pretelli è segnata dalla relazione con Ariadna Romero, con la quale il corteggiatore ha avuto il suo primo figlio. Dopo appena un anno, la loro storia è finita. A seguito della partecipazione a Temptation Island da tentatore, il ragazzo di Maratea ha deciso di partecipare a Uomini e Donne come corteggiatore.

Chi è Ginevra Lambruschi

Ginevra Lambruschi è una fashion blogger ed ex protagonista di “Uomini e Donne”, con alle spalle una love story con Niccolò Bettarini, il figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini. Ha conquistato i social con le sue foto in cui alterna immagini sensuali a consigli per look particolari e serate in giro per locali. La giovane fashion blogger, originaria di Marina di Massa, in Toscana, su Instagram ha quasi 400mila followers e si occupa anche di pubblicità di prodotti di bellezza.

Fonte: POMERIGGIO 5.