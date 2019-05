ROMA – Roger Garth a Pomeriggio 5 annuncia di avere una “busta shock”. La conduttrice Barbara D’Urso protesta: “Posso averla solo io”. Ma Garth replica: “La mia è scritta diversa ed è una cosa molto romantica”.

L’ospite in collegamento con lo studio di Pomeriggio 5 allora inizia a spiegare di essere stato contattato da un ex fidanzato della concorrente del Grande Fratello: “Mi ha scritto su Instagram tale Luca Cipiccia, ex fidanzato di Martina Nasoni, il quale mi ha detto che adesso è molto geloso di quello che sta accadendo, perché ha visto un interesse di Martina per Daniele e secondo lui la prende in giro”.

In studio Barbara vuole vederci chiaro e Garth replica: “Mi ha scritto per chiedermi di incontrare Martina, perché vuole chiederle scusa per averla trattata male in passato e averla tradita, vorrebbe tornare con lei e sostiene che se i due non si fossero mai lasciati si sarebbero sposati, perché è la donna della sua vita”.

Parole che fanno scattare la reazione indignata di Lory Del Santo: “Ma dai, se l’ha già tradita basta. L’ha già tradita una volta lo farà ancora. E basta”. Ma Garth replica: “Zitta è una questione romantica”. Per la Del Santo e gli altri ospiti, il presunto ex fidanzato ha solo un obiettivo: “Vuole solo farsi vedere in televisione”. Garth acido risponde: “Pensa ai tuoi fidanzati ragazzini”.

Il modello infatti ritiene vincerà l’amore e se ne fa messaggero, ma la D’Urso insiste: “Ma tu lo conosci?”. Lui spiega di essersi fatto mandare delle foto di loro insieme e dei video selfie, che la conduttrice chiede di poter veder: “Inviameli”. E qualcuno in studio ironizza: “Non sarà un nuovo Mark Caltagirone?”. Una notizia su cui Barbara vuole riflettere.