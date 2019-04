Pomeriggio 5, Sarah Altobello fidanzata con Tony Toscano? L’indiscrezione

ROMA – A Pomeriggio 5 si è parlato della finalissima dell’Isola dei Famosi che ha visto trionfare Marco Maddaloni. In studio, tra gli ospiti, c’era la mamma di Sarah Altobello con cui la conduttrice ha parlato del presunto fidanzato della figlia.

“Su Instagram Tony Toscano, il manager di Sarah, avrebbe scritto di stare insieme a lei da 3 anni. Anche se lei all’Isola si è sempre dichiara single”. La mamma risponde: “È un uomo d’altri tempi. Ieri abbiamo dormito tutti a casa sua, ma Sarah in camera con me. Penso che sia lui ad avere un debole per lei. Ma per mia figlia è solo un amico…”. Allora la D’Urso incalza la signora: “Ma lui su Instagram dice di essere il fidanzato e ci sono tante foto insieme…”. E quando appare una foto estiva, la mamma si lascia sfuggire “qui è quando villeggiavano…”. (fonte Mediaset Play)