ROMA – Vittorio Sgarbi gioca a fare il seduttore con Barbara D’Urso. Ospite in collegamento di Pomeriggio Cinque, su Canale Cinque, il critico d’arte ferrarese è stato protagonista di un dibattito dedicato all’amore in età avanzata e si è reso protagonista di un battibecco con la conduttrice, definendo “trash e poco eleganti” le sue trasmissioni, ma non ha lesinato avances.

All’inizio della puntata D’Urso ha esordito smentendo le indiscrezioni di Striscia la Notizia che parlavano di un presunto flirt tra lei e Sgarbi: “Vogliamo spiegare che tra di noi non c’è nulla?”. Ma lui ha ribattuto con una proposta: “Visto che oggi le ragazze si concedono presto e non esiste più la possibilità di “ius primae noctis”, io rivendico su di te lo “ius ultimae noctis”. Barbara, visto che sai sollevare gli istinti più bassi, quando avrai deciso di rinunciare a ogni rapporto sessuale con il tuo fidanzato, ti chiedo di fare l’ultimo botto con me. Direi verso i tuoi 72 anni, perché penso che oltre i 75 avrai una certa fragilità. Io non posso andare oltre gli 80″.

E la D’Urso ha accettato: “Va bene, ma a 72 anni è troppo presto, a quell’età io sarò ancora una gnocca pazzesca. E prima devo fare tutto quello che devo con un fidanzato, che non ho ancora trovato”.