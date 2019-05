ROMA – Simona Tagli a “Pomeriggio 5” dice di essere casta da dieci anni e spiega le sue ragioni. E subito scoppia la polemica con Flavia Vento che rivendica il primato sulla castità. La Vento le chiede: “Ma perché venirlo a dire proprio ora?”.

“Non l’avrei detto – risponde la Tagli – se non fosse stata una domanda di un’intervista. In un momento per me molto doloroso sono entrata in questa fase spirituale ho deciso di dedicare la vita a mia figlia, perché spesso con amore si fanno anche sacrifici”.

“La Vento – spiega la d’Urso – vuole dire che, siccome lei è stata la prima a dichiarare di essere casta da tre anni, praticamente tu l’hai copiata”.

“No, non voglio togliere – dice la Tagli il primato a nessuno”.

Di tutt’altra idea, e non poteva essere altrimenti, Malena la Pugliese che di contendersi il primato sulla castità non ne ha proprio voglia: “Messaggio ai giovani? Invece di dare di messaggi di amore, perché dobbiamo dare dei messaggi di castità? Siamo sempre allo stesso punto che avere un rapporto sembra una cosa negativa!”. Fonte: Pomeriggio 5.