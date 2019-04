ROMA – Simone Coccia Colaiuta è tra gli ospiti di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5 nella puntata del 9 aprile, dedicata anche al Grande Fratello. Il fidanzato della deputata Stefania Pezzopane ha svelato alla D’Urso che preso i due si sposeranno, scherzando anche sulla loro età: “Non siamo certo immortali”.

L’ex concorrente del Grande Fratello si è presentato nel talk show di Canale 5 con un nuovo e fiammante look, con tatuaggi sul volto e nuovi occhiali da vista. La conduttrice l’ha salutato chiedendo anche della Pezzopane, e lui ha risposto: “Ci siamo lasciati”. In un attimo nello studio è calato il gelo, ma Simone ha subito corretto il tiro: “Stavo solo scherzando Barbara, siamo innamorati e a maggio faranno 5 anni che siamo fidanzati”.

Coccia Colaiuta ne ha approfittato anche per rivelare alla conduttrice non solo che la storia tra i due va a gonfie vele, ma anche che fiori d’arancio sono in vista: “A breve ci sposiamo. La data forse la diremo molto presto, anche perché non siamo immortali e la situazione sta andando troppo per le lunghe”. Insomma Simone vuole sposare la sua Stefania, e con la sua solita ironia spiega che la coppia è pronta a compiere il grande passo, nonostante la differenza di età che aveva fatto dubitare molti sulla veridicità del loro amore.