ROMA – Intervistata da Barbara d’Urso, ospite nel salotto di “Pomeriggio 5”, Taylor Mega risponde a chi la critica per essersi fatta una doccia con una costosissima bottiglia di champagne.

“Umili i poveri”, “Tiratela di meno” sono solo alcuni dei commenti al video postato da Taylor, che, ospite di “Pomeriggio Cinque”, ha provato a giustificarsi: “Si tratta di pubblicità, è il cosiddetto placement”.

“Inoltre – continua la influencer – lo champagne gonfia la pancia e a me non piace”. Ma la scena ha scatenato polemiche anche nello studio di Barbara D’Urso, in particolare quelle di Carlo Mondonico: “Questo non lo accetto, è come comprare cibo al supermercato e poi buttarlo. Uno sfregio davvero”. Fonte: Pomeriggio 5.