ROMA – “Fa la escort”. Una voce fuori campo, maschile, di uno degli ospiti di Pomeriggio 5 aveva detto, fuori inquadratura, che Taylor Mega, naufraga dell’Isola dei Famosi, si paga i conti come professionista del sesso. Solo oggi, 4 febbraio, è stato svelato chi ha fatto questa affermazione: è Salvo Veneziano, ex concorrente della prima edizione del Grande Fratello. A rivelarlo è stata un’amica della influencer durante la diretta di Pomeriggio 5. L’ex gieffino si è però difeso dicendo che la sua era solamente una domanda: “Mi chiedevo come facesse a guadagnare così tanto. Non volevo offendere nessuno”.

Chi è Taylor Mega

Taylor Mega è nata il 31 ottobre del 1993 a Udine. Nonostante il nome possa suggerire una provenienza anglo-americana, è italiana. Italianissima. Il suo vero nome è infatti Elisia Todisco. Ha una sorella di nome Jade.Taylor è molto popolare su Instagram (@taylor_mega) dove ha moltissimi seguaci, più di un milione. Una vera e propria influencer.

Il grande pubblico, però, la conosce per un altro motivo: il gossip. A settembre 2018 è stato lanciato lo scoop secondo cui Taylor Mega avesse una relazione con Flavio Briatore. Nonostante la grande differenza d’età, tra i due sembra che sia intercorso un breve flirt estivo.



Oltre a Flavio Briatore, Taylor Mega avrebbe avuto una frequentazione con l’artista trap Sferaebbasta. Al momento, però, la ragazza è fidanzata con Tony Effe, uno dei membri del gruppo Dark Polo Gang.

Taylor Mega segue il calcio ed è una tifosa della Juve. Un’altra grande passione è la palestra, che frequenta almeno due volte alla settimana. Taylor ha anche una linea di costumi da bagno, che ha attirato molto consenso nel pubblico femminile.