ROMA – Puntata all’insegna della chirurgia estetica quella di Pomeriggio 5 del 15 marzo. In studio da Barbara D’Urso si parla di ritocchini e tra gli ospiti c’è anche Taylor Mega, che ammette: “Mi sono rifatta bocca e seno”. La modella nega però di essersi rifatta anche il lato B, come insinuato dall’intervista che gli inviati del programma hanno fatto a diverse persone in strada.

Durante la discussione sulla chirurgia estetica, la D’Urso ha mandato in onda un filmato in cui i suoi inviati chiedevano a persone in strada se Taylor Mega fosse rifatta. Le persone intervistate, non senza ironia, hanno commentato accusando la modella di essersi sottoposta a ritocchini sia al viso che al seno, e anche al lato B. C’è anche chi sorridendo ha insinuato che fosse “tutta rifatta, dalla testa ai piedi”.

La Mega in studio è rimasta abbastanza scossa dalle interviste, ma tra i sorrisi dei presenti ha voluto sottolineare di essersi sottoposta alla chirurgia estetica, ma che il suo lato B è del tutto naturale. I ritocchini evidenti a bocca e seno, invece, sono stati confermati da Taylor. A difenderla c’è Chicco Nali, ex marito di Tina Cipollari: “E’ rifatta, ma bene. Spero di conoscere presto Taylor”. Nali spiega che la sua era una battuta, ma la D’Urso replica: “Altro che burlone, tu sei un assatanato”.

Fonte Pomeriggio 5