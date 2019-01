ROMA – A Pomeriggio 5, tra gli ospiti di Barbara D’Urso nella puntata di mercoledì 30 gennaio, c’era Wanda Fisher, cantante e sosia di Ivana Spagna.

La Fisher ha raccontato del suo nuovo fidanzato: “Prima stavo con un personal trainer, ora invece con un bodyguard. Lui ha 36 anni, io invece ne ho 49 quindi la differenza non è tanta” ammette la in studio. Eppure, proprio le parole sulla sue età lasciano qualcuno interdetto e in studio la stessa D’Urso non riesce a trattenere qualche sorriso quando accenna a fare il calcolo degli anni di differenza di Wanda Fisher col nuovo fidanzato Luciano Bellavita.

La cantante in realtà non ha infatti 49 anni ma qualcuno un più. Stando alla biografia della Fisher, la sua vera età è infatti 71 anni. Wanda Fisher, stando a quanto si legge su Wikipedia, è nata il 28 ottobre 1947.

Nello studio di Pomeriggio 5, Wanda Fisher tuttavia ammette di avere 49 anni e di essere attualmente impegnata nella frequentazione di un ragazzo di 36 anni. “È ancora presto per dire che siamo fidanzati – tiene a chiarire però la cantante – ci stiamo frequentando solo da due mesi, è ancora presto per dirlo”.

A scatenare i commenti social su Wanda Fisher è anche l’abbigliamento sfoggiato dalla cantante a Pomeriggio 5: minigonna cortissima e scollatura provocante che in molti trovano inadatte e di cattivo gusto per una signora di una certa età.