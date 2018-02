ROMA – Da Barbara D’Urso si parla di igiene intima personale. In studio a Pomeriggio Cinque c’è Georgette, la quale sceglie di rispondere a Luca Dorigo, il suo ex compagno con cui è stata insieme per circa un anno e mezzo. L’ex tronista veniva definito un “traditore seriale”. Dorigo, a questa accusa aveva risposto dicendo in un post le seguenti parole: “Solo una cosa non mi spiego. Ma se con il suo attuale fidanzato sta così tanto bene da volerlo sposare, perché tira in ballo ancora me dopo più di quattro anni dalla fine della nostra storia?”.

Georgette ha proseguito a parlare del suo ex malgrado il post ricevuto. Dorigo, nei suoi confronti, era stato molto duro. A questo punto, l’ex concorrente di Temptation Island se n’è uscita parlando del peggioramento del suo stato di salute dicendo queste parole: “Luca Dorigo è la concausa della mia malattia, perché se vengo a contatto con cose sporche, poi mi devono togliere degli organi interni“.

Una frase che risulta alquanto chiara: oltre ad essere un”traditore seriale”, Dorigo non si laverebbe le sue parti intime. Georgette poco dopo, quando ha compreso la porcheria, si è scusata della frase detta in trasmissione (per vedere il video clicca qui).