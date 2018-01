Pomeriggio Cinque, intruso mascherato irrompe in studio. Barbara d’Urso interrompe diretta

ROMA – Attimi di panico oggi a Pomeriggio Cinque, il programma pomeridiano condotto da Barbara d’Urso. Mentre la conduttrice stava intervistando Mary Falconieri, un’ex protagonista del Grande Fratello, un uomo con una maschera è riuscito a superare i controlli Mediaset di Cologno e ad entrare nello studio della trasmissione.

La D’Urso si è accorta dell’intruso ed ha chiesto alla regia di mandare la pubblicità, nonostante non fosse prevista. Una volta tornata in onda, sono arrivate le spiegazioni.

“Chiedo scusa, mi sono accorta che era entrata una persona con la coda dell’occhio. Era una persona che aveva il volto coperto con una maschera. Non so cosa stesse accadendo. Speravo che non si accorgesse di nulla nessuno. Mi sono spaventata. Ora è fuori e cerchiamo di capire chi sia”.