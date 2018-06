Karina Cascella e Luigi Favoloso, botta e risposta a Pomeriggio Cinque

ROMA – Tra Karina Cascella e Luigi Favoloso nella puntata di Pomeriggio Cinque non scorre certo buon sangue. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] L’ex fidanzato di Nina Moric infatti è uno dei concorrenti più controversi del Grande Fratello e in televisione continua a difendersi. L’ultimo attacco arriva dalla Cascella, che gli dice: “Tu d’amore non puoi parlare”. Una frase che ha scatenato un duro botta e risposta tra i due interessati.

Parlando di rapporti di coppia, Favoloso inizia a parlare della sua visione dell’amore e l’opinionista Cascella non perde tempo per ribattere piccata: “Tu d’amore non puoi proprio parlare. Se c’è uno in questo studio che non può dare consigli sui rapporti di coppia, quello sei tu”.

Un’accusa che il controverso Favoloso non prende benissimo, tanto da rispondere duramente: “Tu invece puoi? Quella che si è sposata e poi separata sei tu, non io”. E la Cascella replica inviperita: “Io non sono mai stata sposata e sono stata lasciata dal mio compagno”.