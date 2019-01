ROMA – Svelato uno dei misteri che riguardano uno dei programmi più seguiti della tv italiana: C’è posta per te, la trasmissione di Canale 5 condotta ormai da anni con successo da Maria De Filippi. A rivelare quel che accade dietro le quinte dello show del sabato sera è uno dei postini, Andrea Offredi, intervistato da TV Sorrisi e Canzoni.

L’ex tronista di Uomini e Donne ha confessato: “C’è una cosa che non si vede in tv, quando Maria racconta la storia in studio. E’ la prima volta che noi postini scopriamo il motivo per cui coloro che siamo andati a cercare sono in trasmissione”.

Quindi l’effetto sorpresa non è riservato solo ai protagonisti del programma, a chi scrive a Maria e a coloro ai quali è inviata la posta del programma, ma anche a coloro che in quel programma ci lavorano: “Rimaniamo dietro le quinte, con uno schermo davanti, immersi nel buio”, ha spiegato ancora Offredi. Così quando poi bisogna presentare gli ospiti in studio “non riesco a trattenere le lacrime. Siamo tutti così catturati dal loro vissuto da sentirci vicinissimi alle loro emozioni”, ha chiosato il postino di Maria De Filippi.