ROMA – C’è posta per te da record: il programma della prima serata di Canale 5 condotto da Maria De Filippi ha avuto 5 milioni 914 mila spettatori ed uno share del 30,11% sabato 20 gennaio. E’ stato il programma più visto, con una audience da capogiro, che ha segnato anche il suo record stagionale.

Su Rai1 Si accettano miracoli raccoglie invece 3 milioni 340 mila spettatori con il 14.94%. Sulle altre reti, sempre in prima serata, L’era glaciale 2 in onda su Italia 1 raccoglie 1 milione 629 mila spettatori con il 6.87%. Su rete 4 il film End of a gun ha avuto 769 mila spettatori con il 3.29%.

Su Rai2 c’erano due telefilm Ncis unità anticrimine che ha avuto 1 milione 369 mila spettatori con il 5.69%, e Bull, seguito da 1 milione 202 mila con il 5.01%. Su Rai3 La linea verticale ha avuto 1 milione 516 mila spettatori ( 6.28 %) nella prima parte e 1 milione 454 mila (6.16%) nella seconda.

Nell’access prime time prevale I Soliti ignoti, il ritorno, su Rai1, con 5 milioni 50 mila spettatori pari a ad uno share del 21.42%. Su Canale 5 Striscia la notizia ha avuto 4 milioni 610 mila spettatori pari al 19.8%. Il prime time è di Canale 5 con 5 milioni 393 mila spettatori e uno share del 22.8% contro i 4 milioni 278 mila di Rai1 con il 18.09%. L’ammiraglia Mediaset prevale anche in seconda serata con il 30.01% contro l’11.1% di Rai1. E lo stesso nella intera giornata con il 20.12% a Canale 5 e il 15.01% a Rai1.

A livello generale il prime time è invece un testa a testa vinto dalle reti del servizio pubblico con uno share del 37.54% contro il 36.75% delle reti Mediaset. Non così in seconda serata, dove prevale nettamente Mediaset con uno share del 44.5% contro il 30.91% delle reti Rai. L’intera giornata è di nuovo un testa a testa con la Rai a 34.37% contro Mediaset a 33.39%. Mediaset segnala il risultato di Verissimo nel day time leader di fascia con 3 milioni 55 mila ed uno share del 22.85%.