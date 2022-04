Di sicuro è la Drag Queen più famosa d’Italia, grazie ovviamente alla popolarità televisiva: Priscilla, stasera ospite di Amadeus a I Soliti Ignoti su Rai Uno dopo il Tg delle 20.

Priscilla Drag, chi è: età, origini, vero nome

Vediamo di scoprire qualcosa di più del personaggio. Cominciamo dal vero nome, che è Mariano Gallo. Priscilla è nata a Napoli, ha 45 anni.

Come spesso accade per gli inizi di una carriera, bisogna vincere un concorso. In questo caso, l’opportunità colta da Priscilla risale alla vittoria prima alla selezione campana poi a quella nazionale del concorso 2007 quando ha trionfato, approdando alla selezione nazionale da Miss Campania, al concorso Miss Drag Queen Italia.

Dai locali notturni di Mykonos ai talent show

Segue un’intensa attività in lungo e in largo in Italia prima di diventare star assoluta e vedette del locale notturno Jackie’O, il più famoso dell’isola greca di Mykonos.

Nel 2017 lo sbarco alla tv greca, con la partecipazione al reality show Ellada Echeis Talento. Nel 2021 splende in Drag Race Italia, grande successo su Real Time.

Dice di sé, un sé doppio ma perfettamente armonizzato: “Priscilla e Mariano sono due facce della stessa medaglia, vivono di schiena e non si incontrano mai faccia a faccia. Quando arriva Priscilla sparisce Mariano e viceversa. Si compensano: Priscilla è la parte più stravagante, esagerata e istintiva, mentre Mariano è la parte razionale, calma e forse anche timida”.