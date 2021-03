Problemi tecnici a Sanremo 2021: Fasma problemi col microfono nel duetto con Nesli, Noemi e Neffa fuori sincrono

Fasma, problemi col microfono durante il duetto con Nesli. Noemi e Neffa vanno totalmente fuori sincrono. La terza serata, quella di cover e duetti, è stata anche quella dei problemi tecnici al Festival di Sanremo. Con Amadeus che è dovuto intervenire più volte in diretta per provare a mettere la proverbiale pezza.

E i problemi che abbiamo appena elencato sono quelli dei concorrenti in gara. Ma i problemi tecnici sono cominciati già con i primi ospiti di giornata, i Negramaro. Anche in questo caso Amadeus ha dovuto interrompere la loro esibizione.

I Negramaro avevano portato sul palco dell’Ariston un omaggio a Lucio Dalla. Il cantautore bolognese è nato il 4 marzo 1943 e, visto che era il 4 marzo, la band salentina ha riproposto uno dei suoi più grandi successi. Per l’appunto 4 marzo 1943. Quando è finita l’esibizione, Amadeus è salito sul palco per interrompere tutto, causa problemi al microfono. Ma Giuliano Sangiorgi ha risposto: “Dalla regia mi dicono che dobbiamo restare”.

Fasma, problemi al microfono durante il duetto con Nesli

Problemi al microfono per Fasma, durante il duetto con Nesli. I due stavano cantando La Fine (brano proprio di Nesli, che ha avuto anche una cover di successo da Tiziano Ferro). Era evidente però che durante le parti cantate da Fasma, la voce si abbassava notevolmente fino a sparire. Poco dopo l’inizio dell’esibizione, è entrato Amadeus che ha annunciato problemi tecnici, ha mandato in onda la pubblicità e poi ha fatto ricominciare il brano dall’inizio.

Noemi e Neffa fuori sincrono: problemi tecnici a Sanremo

Prima di Fasma e Nesli, anche Neffa e Noemi avevano avuto problemi. I due cantanti sono apparsi totalmente fuori sincrono durante la loro esibizione. Stavano cantanto Prima di andare via di Neffa. Faceva impressione, in diretta, vedere i due muovere la bocca fuori tempo rispetto all’audio che si percepiva in televisione. Colpa, si è capito dopo, di un computer che era saltato. Ma intanto sui social i soliti leoni da tastiera se l’erano già presa con Neffa, accusato di aver “rovinato” il duetto a Noemi.